Biodiversité: Les chercheurs appellent à une réduction de la population humaine

Ce lundi 10 juillet, des chercheurs américains et mexicains ont publié un article concernant l'extermination de la biodiversité dans le Proceeding of the national Academy of Science (PNAS). Selon Gérard Ceballos de l’université national autonome du Mexique et Paul Ehrlich de Stanford, la biodiversité connaîtrait une sixième extinction de masse accélérée.



Ce n’est pas leur premier article à ce sujet : en juin 2015 ils avaient déjà publié dans la revue Science l’existence de ce phénomène. La différence se trouve dans la manière dont ils s’y sont pris pour recenser la faune et la flore. Ce n'est pas le décompte des espèces qui a été choisi mais la quantification des populations et leur habitat.



« L’accent mis sur l’extinction des espèces peut donner l’impression que la biodiversité terrestre n’est pas dramatiquement et immédiatement menacée, mais qu’elle entre juste lentement dans un épisode d’érosion majeur, que l’on pourra combattre plus tard », expliquent les auteurs.



Beaucoup de chercheurs jugent cette approche fascinante comme Benoit Fontaine, biologiste de la conservation au Muséum national d’histoire naturelle. Car selon lui, elle confirme et renseigne sur la gravité de l’extinction en se concentrant sur l’évolution des populations.



50% des animaux qui ont disparu depuis quarante ans



Depuis 1900, la disparition des espèces a connue une multiplication par 100. Ce rythme effréné n’a pas été connu depuis la disparition des dinosaures il y a environ 66 millions d’années.



Les chercheurs ont entrepris une vaste méta-analyse sur la moitié des espèces vertébrées connues. Pour cela, Gérard et Paul se sont basés sur la liste rouge de l’Union international pour la conservation de la nature (UICN), possédant l’inventaire le plus complet sur l’état de conservation de la biodiversité. En tout ce n’est pas moins l’évolution de 27.600 espèces de mammifères, de reptiles, d’oiseaux et d’amphibiens terrestres sur les cinq continents qu'ils ont étudiés.



Plus spécifiquement se sont 177 espèces de mammifères pour lesquels ils avaient des données sur l’aire de répartition de 1900 à 2015. Environ 32% des espèces étudiées ont déclinés autant au niveau de leur population que de leur aire de répartition. Et parmi les 177 espèces de mammifères on enregistre que 40% d’entre elles ont perdu 80% de leur habitat.



En 2016, on dénombre 7.000 guépards et 35.000 lions africains soient une diminution de 43% depuis 1993. Quant à la population d’orang-outan a chuté de 25% en dizaine d’année comptant désormais 80.000 individus tandis que celle des girafes est passée de 115.000, en 1985, à 97.000 en 2015. En résumé, c’est 50% des animaux qui ont disparu depuis quarante ans estiment les scientifiques.



" Or, la disparition des populations est un prélude à celle des espèces, préviennent les scientifiques. Une analyse détaillée du déclin des effectifs d’animaux rend le problème bien plus clair et inquiétant" précisent les scientifiques.



Deux ou trois décennies au maximum pour agir



Les chercheurs appellent à une réduction de la population humaine ainsi que de sa consommation, en utilisant des technologies efficaces mais moins consommatrices. Ils interpellent notamment sur le commerce d’espèces en voie de disparition ou encore sur l’aide à apporter aux pays en développement pour maintenir les habitats naturels et protéger la biodiversité. « Nous ne disposons que d’une petite fenêtre pour agir, deux ou trois décennies au maximum », préviennent-ils.



Cependant des critiques apparaissent face à la publication. Selon Florian Kirchner, chargé du programme « espèce » pour la branche française de l’UICN : « Cette publication montre que la situation est très alarmante, plus que ce que peut laisser voir notre liste rouge». Pour l’organisme, 42% des espèces invertébrés terrestres et 25% des invertébrés des marins sont menacés d’extinction.