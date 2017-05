Bilan police : Encore trop d'utilisation du GSM au volant

Les effectifs de Police de la Direction Départementale de la Sécurité Publique de La Réunion ont réalisé 25 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end permettant de relever 51 infractions dont 5 délits.



2 conduites sous l'empire d'un état alcoolique (taux 0,56 et 0,66 mg/litre d'air expiré)

3 conduites sous l'empire d'un état alcoolique contraventionnelles

4 feux rouges

6 défauts de casque

4 utilisations du GSM au volant

7 défauts de contrôle technique

et 21 autres infractions



82 fonctionnaires de police ont été mobilisés à cette occasion.



Au cours de ces différents contrôles, les forces de police des autres circonscriptions de sécurité publique ont également procédé à la constatation de 31 autres diverses infractions au Code de la route, notamment pour 3 autres conduites sous l'empire d'un état alcoolique (taux entre 0,71 et 1,32 mg/l air expiré), 11 excès de vitesse, 3 défauts d'assurance, 2 utilisations du GSM au volant, 11 autres infractions.