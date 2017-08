Mail A la Une . Bilan énergétique: La Réunion consomme plus, mais mieux Comme tous les ans, l’Observatoire Energie Réunion publie les chiffres du bilan énergétique de notre île. Ces chiffres permettent d’établir les orientations à encourager pour les années à venir afin d'atteindre l'autonomie énergétique.

La production électrique à la Réunion a augmenté depuis l’année dernière, passant à 2.943,6 GWh pour l’année 2016 et présentant une hausse de 52,3 GWh. La consommation moyenne par abonné reste stable et cette hausse s’explique par "des pics de chaleur exceptionnels".



"L’augmentation de consommation était bien plus marquée dans le passé. Le nombre de clients raccordés ne cesse d’augmenter mais la consommation au sein des foyers reste stable, voire diminue" précise Vincent Levy, chef du service système électrique chez EDF.



À terme, l’objectif pour 2030 serait d’atteindre 100% d’énergies renouvelables. Avec une production dépendante de l’hydraulique et de la bagasse qui restent aléatoires, il y a eu une augmentation de la production électrique à partir de fioul et de gazole en 2016.



L’avenir est cependant tourné vers le photovoltaïque, avec une puissance totale installée en 2016 de 186,4 MW, soit une augmentation de 13,3% depuis 2014 et plaçant notre département dans le top du classement européen et national en matière de production d’énergies renouvelables.



Sur notre île, le secteur du transport correspond à 60% de la consommation d’énergie finale, avec 71% de consommation de carburants. Une consommation en augmentation constante, même si l’entrée sur le marché des voitures hybrides permet d’observer la diversification des modes d’approvisionnement en énergie des véhicules.



Les Réunionnais consomment de l’électricité principalement pour se laver et pour leurs frigidaires



Les besoins en énergie des Réunionnais sont principalement orientés vers l’eau chaude sanitaire (76%), la production de froid alimentaire (53%) et les machines à laver. Avec 110.000 familles en situation de "précarité énergétique", il est important d’accompagner au maximum la population pour faciliter la transition énergétique.



"Il faut se méfier des fausses bonnes idées", prévient sur ce point Gérard Moutien, du Ceser (Conseil Economique Social et Environnemental Régional de La Réunion). "Reprendre un ancien réfrigérateur en se disant qu’il fonctionne encore peut au final coûter plus cher en électricité à une famille déjà en situation précaire."



Cet accompagnement dans la transition énergétique a déjà été réalisé dans le passé pour l’achat des chauffe-eau solaires par exemple. La prochaine étape est le développement des modes de transports propres. C’est déjà le cas avec l’aide accordée par la Région à hauteur de 6.000 euros pour l’achat d’une borne de recharge pour véhicule hybride.



"Les mentalités changent"



"Je suis persuadé que les particuliers vont s’équiper dans l’optique de pouvoir recharger leurs véhicules. Les mentalités changent. L’objectif pour nous sera de ramener le reste à charge pour les particuliers au coût d’un chauffe-eau solaire" explique Alin Guezello, président d’Energie Réunion. "Il n’y aura pas de transformation énergétique sans le soutien des pouvoirs publics" souligne sur ce point Gérard Moutien. "Il y a une corrélation directe entre l’évolution des énergies renouvelables et les soutiens financiers", observe-t-il.



L’objectif pour 2023 selon Alin Guezello : "42% d’équipement photovoltaïque sur notre île. On gagnera le pari de l’autonomie énergétique", ambitionne-t-il.

Laurence Gilibert - laurence.gilibert@zinfos974.com



