Bientôt un futur centre commercial dans la ZI du Chaudron, le "Carré Eden"

Bientôt un nouvel espace commercial dans l’est dionysien. Baptisé "Carré Eden", ce projet de commerces et de bureaux de 16 375,02 m2 sera situé dans la zone industrielle du Chaudron.



Ce "Carré Eden", qui devrait prendre place sur les anciens locaux d'Unicor Toys, verra à terme la création sur 4 niveaux de commerces pour une superficie de 1 560 m2, de bureaux pour une superficie de 2 744 m2 et de surfaces de restauration pour une superficie de 959 m2.



Le projet, qui s’inscrit dans les orientations du Schéma de cohérence territoriale (SCoT) de la CINOR et du Plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Denis, abritera également 581 places de stationnement sur deux niveaux en souterrain et ainsi que 60 places de stationnement en silo.



Comme l’explique l’élu dionysien chargé de l’économie, Jean-Claude Fidji, ce futur petit centre-commercial comprendra des boutiques de prêt-à-porter et d’équipements de la maison, une enseigne culturelle ou encore un magasin de téléphonie.



Après la période de recours, qui se terminera en septembre et le dépôt et la validation du permis de construire, qui prend en général à environ six mois, les travaux de ce nouveau centre devraient intervenir à la fin du premier trimestre 2018.