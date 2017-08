Bernica : bientôt une Maison Pour Tous

La Maison Pour Tous (MPT) du Bernica prend bientôt ses quartiers au sein de la "Maison Célestin" réhabilitée. Réalisés en régie communale, les travaux en cours de finition ont concerné essentiellement la maçonnerie, le raccordement (eau potable et électricité), les peintures (intérieur et extérieur), la fabrication et la pose de portes en bois.



Cette nouvelle MPT confirme la volonté accrue de la municipalité d’élargir l’offre d’animations dans les quartiers et de développer les activités sportives et culturelles de proximité à Bernica.