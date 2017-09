Bernica/Tan-Rouge : Le chemin Citerne Barel inauguré

"Le cauchemar est enfin terminé", se réjouit Bernard Sermont qui a repris l’exploitation familiale de sept hectares en cannes à sucre. "Nous allons pouvoir envisager plus sereinement l’avenir", explique un autre planteur.



Voie agricole de 2,1 kilomètres et reliant Tan Rouge à Bernica, le chemin Citerne Barel aménagé permet de désenclaver une trentaine de parcelles en friche et une douzaine d’exploitants actuellement en activité. Tout en préservant l’environnement, cet aménagement est la porte ouverte sur la diversification agricole, sur le développement de l’élevage, sur la valorisation des parcelles inexploitées et la création d’activités artisanales.



Insistant sur le fort taux de chômage (37%), le Maire de Saint-Paul, lors de l’inauguration, a insisté sur l’importance de contribuer à améliorer la situation sociale. "Nous devons agir afin de réunir les conditions pour la création d’emplois et le soutien aux emplois existants. Nous continuons de tout mettre en œuvre pour aider les agriculteurs", souligne Joseph Sinimalé. Cyrille Melchior 1er vice-président du Département et Bernard Moutan-Virin pour la chambre d’Agriculture sont aussi intervenus pour vanter cet aménagement et l’importance de développer le monde agricole… *L’aménagement du Chemin Citerne Barel a coûté plus d’un million d’euros et a été financé en partie par la Commune de Saint-Paul, avec les fonds européens (FEADER) et le Département.

*L’opération globale a duré 12 mois, dont 10 mois de travaux confiés à une entreprise spécialisée et ayant généré sept emplois.

*Trois lampadaires solaires en phase d’expérimentation (mis gratuitement à disposition par les entreprises Ravate électricité et Wellink) y sont positionnés.

*Plusieurs ateliers (Développement durable, travaux publics, développement du monde agricole, artisanat et danse) ont rythmé la journée d’inauguration. Parmi les exposants, les responsables de l’entreprise Galmar sont venus détailler « comment lever les cannes aux champs et les déposer à l’usine dans les meilleures conditions de sécurité ».

*Entre 3 et 4 millions d’euros devraient être investis par an d’ici la fin de la mandature pour le désenclavement d’autres exploitations agricoles. Avec les partenaires de la Ville (Europe, État, Département), un plan pluriannuel d’investissement est en effet engagé. Seront concernés les chemins :



– Furcy Duvernay (Bois-de-Nèfles)

– Fourragère (Guillaume)

– Summer 3 (Bellemène)

– Gonneau (Bois-de-Nèfles)

– Bras-Mort (Bois-de-Nèfles)

– Trois-Roches et Vanille (Grand Fond

– Tavernier (Tan Rouge)

– Bras d’Aeil (Ravine Daniel)

– Gruchet (La Saline)

– Zitte/Valfroi (Bois-de-Nèfles)

– Orangers (Sans Souci).