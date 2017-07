Bernard Picardo sur Hilaire Maillot : "Le père fondateur de l’artisanat réunionnais"

St-Denis, le 09 juillet 2017

Le Président de la CMAR

Bernard PICARDO

J’apprends avec consternation et une grande tristesse le décès d’Hilaire MAILLOT, Président de la Chambre de Métiers de 1980 à 1999, il est incontestablement le père fondateur de l’artisanat réunionnais qu’il a su, par sa responsabilité à la tête de la Chambre pendant dix-neuf ans et les nombreux mandats qu’il a eus au plan local et national porter en haut de l’échiquier économique et social de la Réunion.La Réunion toute entière, perd aujourd’hui une de ses grandes figures.Le personnel et les élus de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat se joignent à moi pour présenter à sa famille et ses proches nos très sincères condoléances.