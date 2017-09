Bernard Picardo réagit au décès d'un artisan accablé par des dettes

"La mission essentielle d’une Chambre de Métiers et de l’Artisanat consiste à accompagner les entreprises de leur création à leur transmission. La CMA de la Réunion a fait de l’accompagnement des entreprises un axe prioritaire, particulièrement depuis la crise économique de 2008.Ainsi, chaque année, 20.000 accueils physiques sont recensés dans l’une de nos 4 antennes, 30.000 appels téléphoniques sont traités et 3500 visites d’entreprises sont réalisées. Nous sommes à la disposition de l’ensemble des entreprises artisanales réunionnaises.Il est essentiel de ne pas attendre que les difficultés s’accumulent : rapprochez-vous des services de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat. Devant le drame survenu récemment , nous adressons nos très sincères condoléances à la famille du disparu."Le Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Réunion, Bernard Picardo.