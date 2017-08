Mail A la Une ... Bénévole pour la rentrée à la Possession: "Nos enfants restent notre responsabilité"





Suite à l'annonce de la diminution du nombre de contrats aidés pour les mairies réunionnaises et les difficultés qu'elles vont rencontrer par conséquent à la rentrée, Vanessa Miranville, maire de la Possession a fait appel au bénévolat . Il s'agit de 35 bénévoles qui viendront en renfort dans la surveillance dans les écoles de la commune.Si cet appel au bénévolat a connu beaucoup de critiques, pour Valérie Robert, Possessionnaise, mère de deux enfants et bénévole, "ce n'est peut-être pas la solution miracle mais c'est une solution". Elle précise : "On ne le fait pas pour la mairie mais pour nos enfants. Ce n'est pas parce qu'on les laisse à l'école que l'on peut les oublier. Nos enfants restent notre responsabilité".Valérie devrait donc être bénévole pour cette rentrée dans l'école maternelle publique Laurent Vergès, où se trouve sa fille qui souffre d'une maladie chronique. "Il faut que quelqu'un surveille de près ce qu'elle mange à midi, par exemple". Dans cette école, il devrait y avoir deux parents pour venir en soutien aux surveillants de la pause méridienne. "Il y a d'autres enfants qui sont dans le même cas et qui ne seront pas suffisamment encadrés, s'inquiète-t-elle, et ça c'est dangereux".Face aux critiques, Valérie répond : "Vanessa Miranville propose quelque chose au moins, les autres maires proposent quoi ? Je préfère qu'elle propose à des parents, comme moi, qui peuvent veiller sur leurs enfants ainsi que sur les autres. Elle aime ce qui est novateur et c'est une bonne chose. Les Possessionnais sont solidaires et je suis fière de la Possession". Elle ajoute qu'une convention ainsi que la charte du bénévole seront signées par les 35 personnes concernées qui sont également assurées.Elle termine : "Obtenir moins de contrats aidés, c'est évidemment aberrant ; surtout de devoir demander ça aux parents, pour colmater la brèche. Mais si c'est ce qu'il faut pour assurer la sécurité de nos enfants, c'est le plus important". Soe Hitchon



