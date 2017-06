Bello ou Melchior ? Stéphane Randrianarivelo entretient le mystère

Stéphane Randrianarivelo, le candidat LPA-Modem arrivé en troisième position sur la 2ème circonscription, a fait savoir qu’il ne souhaitait pas donner de consigne de vote. "C’est d’un autre temps. Les électeurs sont suffisamment grand pour faire leur choix", estime-t-il. Un choix qui se fait entre Huguette Bello, arrivée en tête avec 57,12 % des voix, et Cyrille Melchior, 20,28%.



Mais s’il préfère ne pas se positionner publiquement, Stéphane Randrianarivelo confie qu’il glissera bien un bulletin de vote dans l’urne ce dimanche, "dans le secret de l’isoloir", n'étant "ni pour le vote blanc, ni pour le vote nul, ni pour l’abstention" .



"Le plus proche de Macron"



A quatre jours du second tour, le référent départemental des Jeunes avec Macron assure que son choix n’est pas encore arrêté. "Je vais continuer à écouter les discours, voir lequel se rapproche le plus du programme d’Emmanuel Macron, car pour pouvoir travailler il faut des députés qui ne soient pas dans l’opposition, et je regarderai lequel des deux se rapproche le plus des mesures que j’ai proposées".



L’occasion également pour le candidat de 32 ans de commenter les résultats du premier tour. "Je suis satisfait car pour une première élection avec peu de moyen, c’est un score très honorable, surtout sur la Possession", se félicite l’ancien directeur de cabinet de Vanessa Miranville.