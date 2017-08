Bellemène : rencontre interclub

Une "Rencontre interclub" des séniors était organisée ce samedi 5 août à la salle polyvalente de Bellemène Saint-Paul.



Jeux de dominos, danses et chants, dégustations… les membres et adhérents de "Joie de vivre", "Soleil" et "Les printemps" s’en sont donné à cœur joie. Le Centre communal d’action sociale de la Ville de Saint-Paul multiplie ainsi les animations en faveur des aînés de la commune.



L’instauration d’après-midi dansante à Saint-Paul, une fois par mois (peut-être le premier dimanche de chaque mois) est d’ailleurs en projet. La première pourrait avoir lieu courant septembre à l’Etang…