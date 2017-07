Bébé secoué: Les parents mis en examen

Le couple soupçonné de violences sur leur bébé a été mis en examen hier, selon la presse locale. Placés sous contrôle judiciaire, ils sont sortis libres du tribunal de Champ Fleuri.



L’enfant, âgé d’un an et demi au moment des faits, a été emmené à l’hôpital, à Djibouti, où ses parents vivaient à l’époque, souffrant d’importants hématomes. Le bébé est envoyé à Paris pour être soigné. Les médecins évoquent alors le syndrome du bébé secoué et le petit est placé dans une pouponnière. L’enfant ne présente aujourd’hui pas de séquelles.



Une enquête est d’abord menée à Paris ; puis le couple déménage à La Réunion. Convoqué à la gendarmerie et placé en garde à vue, le couple a été déféré au tribunal correctionnel hier.