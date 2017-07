Mail Communiqué Beach Adventure : En route vers une troisième édition complètement déjantée !





Les courses à obstacles ont sans conteste le vent en poupe et c’est dans ce virage que s’inscrit la Beach Adventure, avec une spécificité tout de même : le parcours s’effectue majoritairement les pieds dans le sable ! Course en sac, rampé tunnel, franchissement aérien et aquatique... Plus de vingt "embûches" échelonneront ce trajet farfelu long de 8 kilomètres pour le plaisir des plus téméraires. Que les plus raisonnables se rassurent, les organisateurs ont aussi pensé à eux en leur proposant un parcours de 4 kilomètres tout aussi loufoque.



Pas de chrono cette année, l’événement mise tout sur le dépassement de soi, le partage et la bonne humeur. Entre amis, collègues de travail, en famille ou même seul(e), la Beach Adventure s’adresse à tous. L’idée étant simplement de faire vibrer les plages de l’Ouest sous les pas de sportifs aguerris – ou pas !



Des animations et des ateliers pour les enfants et les familles seront également mis en place sur le Village d’accueil à Cap Homard tout au long de la journée. Des points de restauration se tiendront également à leur disposition ainsi qu’à celle des Aventuriers pour les récompenser de leurs efforts.



A l’image des valeurs de la Fédération Française Sports Pour Tous, la Beach Adventure répond clairement à cette ambition de valoriser l’accès au sport à tous les segments de population et de faire "bouger" un territoire dans un esprit de sport loisir éloigné de celui de la compétition.



C’est donc avec grand plaisir que l’équipe organisatrice vous donne son feu vert pour vous inscrire dès aujourd’hui !



Toutes les informations relatives à cet événement et les modalités d’inscriptions sont visibles sur notre site :



