Battle 974 III: Et un Ko de plus pour Jérémy Payet

Une belle réussite pour la 3ème édition de la Battle 974 qui s’est déroulée au Petit Stade de l’Est samedi soir et organisée par la team Kéké Maillot.

Ils étaient près de 2000 personnes pour encourager les meilleurs Kréols, Kréopolitains, dans les 2 tournois VS Thailande et la France : un tournoi K1 poids lourds et un tournoi boxe thaï -72.5kg



On a pu assister à la victoire du jeune Jérémy Payet alias " Mister KO " face au Thaïlandais Wandee Kong, après seulement quelques minutes de combat en finale. (Retour en images de Dolia Tania).



