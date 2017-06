Mail Courrier des lecteurs Bassire trahit Michel Fontaine !

Mme Bassire continue ses trahisons. En effet, une première trahison de Mme Bassire a été envers la population des petites communes de la 3ème circonscription sur laquelle elle est candidate. En choisissant un suppléant originaire de la même ville qu'elle, c'est à dire le Tampon, Mme Bassire ignore Cilaos, la Rivière et l'Entre Deux qui font partie de la 3eme circonscription.



En ce qui me concerne, j'ai voulu en savoir un peu plus sur son suppléant ,un certain Jean Alain Cadet, dont je l'avoue, j'ignorais jusqu'à l'existence, comme bon nombre de Réunionnais (ou en tout cas de Riviérois) il y a encore quelques jours.



Donc pour en savoir davantage sur lui : quelques clics sur internet et sur sa page facebook. En parcourant sa page facebook, j'apprends qu'il est contre la carrière de Bois Blanc (18/09/2016) projet voulu par la Région et la candidate dont il est le suppléant.



Mieux encore, quelques semaines auparavant, le 17 juin 2016, il signe une pétition contre les unités de valorisation énergétique ou UVE pour les déchets (ce qu'il appelle incinérateur).



A ce sujet, ce monsieur, est catégorique sa page facebook le 24 juin 2016 (il y a moins d'un an!). Voila donc ce qu'écrit Jean Alain Cadet et je le cite : “nous devons éviter à tout prix que l'on puisse construire des incinérateurs/uve sur notre belle île”. Il précise alors “je pense que Didier Robert a fait un cadeau à Michel Fontaine qui n'est venu au conseil régional uniquement pour faire valider ce projet...”



Il faut en effet savoir que la veille, le 23 juin 2016, a été validée, par la majorité du conseil régional, la création des UVE à la Réunion comme le souhaitait le sénateur maire de Saint-Pierre, Michel Fontaine. En effet, selon Michel Fontaine le centre d'enfouissement des déchets de Pierrefonds est arrivé à saturation et l'UVE est la seule solution restante.



Je suis donc étonnée que Mme Bassire qui a approuvé l'UVE voulu par Michel Fontaine membre de la même majorité qu'elle (et de plus président des Républicains à la Réunion dont elle fait partie) prenne Jean Alain Cadet comme suppléant alors que celui-ci est ouvertement contre l'UVE qu'il appelle incinérateurs.



En faisant ce choix, elle trahit donc son ami Michel Fontaine ! Je doute qu'il en soit ravi ! Véronique (La Rivière) Lu 162 fois



