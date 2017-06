Bassire - Cadet : Un "zembrocal gâté" opportuniste

"Je suis le renouveau" dit Nathalie Bassire. Ce n'est pas prendre un peu les électeurs pour des idiots ? Un peu seulement ! Tout le monde se souvient des efforts déployés par la conseillère régionale pour nous faire voter pour Fillon aux présidentielles. Le renouveau, c’est un candidat mis en examen pour : « détournement de fonds public », « complicité et recel de détournement de fonds publics », « complicité et recel d’abus de bien sociaux » ???

Le renouveau, c’est supprimer 500.000 fonctionnaires et démolir la Sécurité sociale du Général de Gaulle ???



Résultat : Fillon arrive en 4e position sur le Tampon avec 15 %. Bien fait ! Aujourd’hui Mme Bassire veut être députée des hauts (3eme circonscription). Enfin, c’est ce qu’elle dit. On se demande pourquoi elle n’a pas pris un suppléant de Rivière Saint-Louis ou de Cilaos ou d’Entre-Deux. Bizarre, non ? C'est une legislative ou une municipale ?! Bizarre aussi : il y a un mois Nathalie Bassire était avec Fillon. Avec le MEDEF pour "travailler plus et gagner moins". Plus Fillon qu’elle il n’y a avait pas.



Aujourd’hui, elle redescend sur le terrain avec qui ? Jean-Alain Cadet ! Jean-Alain Cadet, écolo comme une pastèque : vert dehors et rouge dedans ! Jean-Alain Cadet élu sur la liste de gauche contre Didier Robert ! Jean-Alain Cadet qui est contre la route du littoral. Jean-Alain Cadet qui est soi-disant contre tous les projets pas « écolo » de Didier Robert. Soi-disant ! Voila que Cadet rejoint la majorité à la région ! En échange de quoi ? Un peu de beurre dans les épinards ?

Mes amis quel « z’embrocal gâté » !!!



Rien à voir avec le gaullisme qui est ma famille historique. Moi mi mange pas z’embrocal gâté. Je ne voterai pas pour l’alliance de la carpe et du lapin de Bassire et de Cadet.