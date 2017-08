Mail La grande Une Barcelone : Plusieurs victimes dans une attaque terroriste sur La Rambla





L'attaque terroriste a rapidement été confirmée par les autorités. Le conducteur a pris la fuite à pied, abandonnant le véhicule avant de se retrancher dans un bar de cette avenue touristique qui compte de nombreux commerces et restaurants. Au moins deux personnes sont recherchées. Un signalement de l'un des suspects a été diffusé. La police aurait identifié un individu.



Facebook a activé son "safety check", permettant aux personnes se trouvant à proximité d'indiquer qu'ils sont en sécurité. Les Français résidant à Barcelone peuvent joindre le consulat général au (00 34) 93 270 30 35. Il était aux environs de 17 heures (heure métropole) lorsqu'un van blanc a foncé sur la foule à La Rambla (Las Ramblas) à Barcelone. Plusieurs personnes ont été percutées. La police espagnole fait état d'un bilan provisoire d'au moins 13 morts et une trentaine de blessés rapportent les médias locaux dont El Pais

#Barcelone

Numéro d'urgence du consulat général de France : (00 34) 93 270 30 35

— La France en Espagne (@france_espagne) 17 août 2017

