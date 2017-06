Barbecue de requin bouledogue sur la plage de l'Ermitage

Une trentaine de militants s'est donné rendez-vous ce matin sur la plage de l'Ermitage pour participer à un barbecue original.



Pour une fois, le boeuf et le poulet avaient été remplacés par du... requin bouledogue.



Il ne s'agissait pas pour eux de déguster le juvénile pêché vendredi après-midi non loin de là, ni de son congénère aperçu peu de temps après à 2m du bord de la plage des Brisants qui court toujours, mais d'un jeune bouledogue d'1m80 pêché il y a quelque temps déjà dans l'Est, et conservé depuis au frais.



Il s'agissait pour eux, à leur manière, de protester contre l'arrêté préfectoral interdisant la vente de chair de requin.



Tous ceux qui ont pu goûter à une brochette se sont déclarés ravis et ont trouvé la chair de requin délicieuse.