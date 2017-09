Band cochons: "La Réunion intensément plomb et authentiquement acide"

Il y a encore du chemin à parcourir avant que la prise de conscience soit effective... Les chasseurs de Band Cochons se désolent une nouvelle fois du nombre de déchets abandonnés sur l'île."En Février 2015, les chasseurs de Bandcochon.re avaient trouvé 2.683 batteries abandonnées... Nous avions arrêté le compteur de la honte puisqu'aucun élu ne semblait s'en émouvoir...", indiquent ceux qui se font appeler Princesse Fraise et Prince Cuberdon.Une photo prise le 2 septembre dernier montre à nouveau des batteries gisant sur le sol, à Bras de Pontho, au Tampon. "On se demande à combien serait le compteur aujourd'hui...", déplorent-ils, légendant le cliché : "La Réunion intensément plomb et authentiquement acide"."Ne rien faire équivaut à laisser les sols s'imprégner d'acide et de plomb... Ces batteries échappent au circuit officiel des organismes qui s'occupent du recyclage. Une solution efficace serait de consigner les batteries. En attendant, mieux vaut ne pas cultiver un sol plombé", alertent-ils.Toutes les "cochonneries" sont visibles sur bandcochons.re . "Actuellement, il y a 10.580 cochonneries non nettoyées et 6510 nettoyées", indique le site.