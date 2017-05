Ballet d'hélicoptères dans le ciel de l'Eperon pour les 40 ans d'Hélilagon

Hélilagon fêtait hier soir ses 40 ans sur son hélidrome dans les hauteurs de Saint-Paul, à l'Eperon.



La soirée a commencé par un ballet aérien effectué par trois des neuf appareils que compte aujourd'hui la compagnie, avec démonstration de virages serrés ou encore transport de marchandises. En l'occurrence le champagne qui allait ensuite être servi aux deux cents invités de Jean-Marie Lavaivre, le PDG de la société.



Après les discours de bienvenue, les convives ont pu admirer les machines de plus près, et même se faire prendre en photos aux commandes d'un hélicoptère.



En 40 ans, le nombre d'employés d'Hélilagon est passé de 5 à 45, dont neuf pilotes, 14 personnes à l'atelier dont douze mécaniciens et sept à la réservation.



L'essentiel de l'activité de la compagnie est consacré au survol touristique, mais Hélilagon effectue également du travail aérien et participe à la lutte contre les incendies.