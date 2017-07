Baleines à bosse à l’école La Réunion Positive La place qu’occupe la Baleine à bosse dans le paysage de l’île est emblématique. Cette espèce migratrice passe chaque année près de nos côtes et a souvent été l’objet de mythes et de légendes. Méconnue du grand public, elle est admirée par les locaux et les touristes sans que ceux-ci ne sachent réellement ce qui se cache derrière ce grand mammifère marin.





Les associations telles que Globice et Abyss, proposent notamment des interventions en milieu scolaire ayant pour objectif de sensibiliser les plus jeunes à la protection de la biodiversité marine.



Les supports utilisés permettent de toucher un large public, de l’école primaire au lycée. Les associations locales ont développé des outils pédagogiques adaptés a chaque niveau. Présentations animées, bandes son, vidéos, ou encore photographies, les ateliers pédagogiques proposés permettent un voyage au coeur de l’océan à la découverte des cétacés.



Dans la lignée des nouveaux programmes scolaires, plusieurs thématiques sont abordées dans le cadre de ces ateliers : la biodiversité, la nutrition, la respiration, l’occupation des milieux, la reproduction, l’encadrement des jeunes, la communication, l’espèce, le peuplement des milieux, la migration, l’impact de l’homme sur l’environnement et la pollution...



Afin de mieux sensibiliser les élèves à l’importance de leur implication dans la protection de l’environnement et à la nécessité de sauvegarder la biodiversité marine, une attention toute particulière est accordée à la découverte du monde mystérieux des cétacés. Pour cela, au cours de leurs interventions, les bénévoles dispensent des ateliers dédiés aux différentes fonctions des animaux, tels que la vision, l’ouïe, l’écholocation…



Par exemple, cette année, Globice est intervenu dans 10 classes de l’île et a procédé à l’animation d’une dizaine de projets-mascottes. Pour mener à bien ces projets pédagogiques, les enseignants et l’association ont mis en place cinq séances de travail en salle et une sortie en mer, donnant ainsi l’opportunité aux élèves de rencontrer peut être ces animaux mythiques dans leur environnement naturel.

