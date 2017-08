Baisse des contrats aidés: "Pas de rentrée scolaire le 18 août en l'état actuel des choses"

Les maires, qui manifestaient depuis 10 heures devant la préfecture , sont ressortis déçus de leur rencontre avec le préfet "Nous n'avons pas avancé d'un pouce. Nous avons toujours la proposition de 1800 contrats, nous avons besoin de 3298 contrats. Dans l'état actuel des choses, la rentrée ne se fera pas le 18 août", a déclaré à la sortie Stéphane Fouassin, le président de l'association des maires."Nous allons nous réunir le 16 août. Nous laissons le temps au préfet, au conseil des ministres et au gouvernement de nous faire des propositions d'ici là. Nous déciderons le 16 si oui ou non nous ferons la rentrée scolaire. (...) Nous ne pourrons pas assurer la sécurité des cantines et des transports scolaires et dans les écoles dans l'état actuel des choses".