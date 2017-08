Les maires déclarent ne pas pouvoir assurer la rentrée scolaire dans les conditions requises

Alors que les maires manifestent depuis 10 heures devant la préfecture, Stéphane Fouassin a pris la parole : "Nous sommes réunis pour déposer une déclaration commune des maires et des présidents d'agglomération relative à la situation de crise de la rentrée scolaire".



Pour le président de l'association des maires, l'enveloppe de 18.000 contrats aidés annoncée par le préfet ne représente que "la moitié des besoins en personnel pour le fonctionnement normal des écoles" et "la surveillance, l'hygiène et la sécurité des enfants dans les transports, cantines et écoles ne pourra pas être assurée dans de telles conditions".



Il poursuit : "Les maires et les présidents d'agglomération déclarent ne pas pouvoir assurer la rentrée scolaire dans les conditions requises".



Ils sont reçus depuis 11 heures par le préfet, Amaury de Saint-Quentin.





Soe Hitchon sur place