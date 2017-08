Mail Société Baisse des contrats aidés: Le Tampon maintient la garderie mais pas l'aide aux devoirs Suite à la baisse des contrats aidés octroyés aux communes, les municipalités ont dû revoir leur organisation pour pouvoir assurer la rentrée scolaire. De son côté, la ville de Tampon maintient la garderie et la cantine, mais ne pourra pas assurer l'aide aux devoirs. Voici le communiqué :

"La rentrée scolaire dans la commune du Tampon a dû être reportée au mardi 22 août 2017 pour garantir la sécurité et les conditions d’accueil des 11 000 élèves des 40 écoles du Tampon.



En effet, la commune doit faire face aux conséquences de la diminution brutale des contrats aidés. Ce sont environ 200 contrats aidés affectés dans les écoles du Tampon qui ont été supprimés par le gouvernement.



La Municipalité a dû procéder à des choix :

- En premier lieu, afin de ne pas pénaliser les parents et les élèves, le Maire du Tampon a décidé de maintenir les garderies du matin et de l’après-midi : ainsi, les élèves seront accueillis le matin à partir de 7h30 ; et dans la continuité de ce qui a été mis en place par la collectivité depuis 2014, ils pourront également être gardés l’après midi après les cours entre 15h15 et 16h (pour les écoles de Ligne d’Equerre et de Jean Albany, les horaires de garderie l’après-midi sont de 14h45 à 15h30).

- En second lieu, il a également été décidé de maintenir la restauration scolaire bien qu’il s’agisse d’une compétence non obligatoire. Une réorganisation a dû être mise en place pour assurer le bon fonctionnement de la pause méridienne.

- En troisième lieu, dans le cadre de cette réorganisation, des réaffectations de personnel ont dû être effectuées pour que toutes les écoles maternelles et primaires puissent bénéficier d’ATSEM expérimentées.



- En quatrième lieu, le nombre d’accompagnants de transports scolaires (ATS) a été maintenu pour garantir la sécurité des élèves dans les bus.



- En revanche, du fait de la diminution des contrats aidés, la commune se trouve privée de toute possibilité de maintenir certains autres dispositifs qu’elle avait mis en place au delà de ses compétences, comme l’aide au devoir notamment...

Grace aux efforts déployés et malgré les fortes contraintes, la commune a pu sauvegarder l’essentiel pour cette rentrée d’août 2017.



Mais aucune illusion ne doit être entretenue. A l’heure actuelle, aucune garantie n’existe pour assurer la rentrée de janvier 2018".

