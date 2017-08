Mail A la Une .. Baisse des APL : "Une connerie sans nom" pour Emmanuel Macron



"Pas la peine de se retrouver dans des débats complètement dingues qui n’ont fait l’objet d’aucun engagement".

Cette mesure, effective en octobre et qui n’était pas une promesse de campagne du nouveau locataire de l’Elysée, prévoit une baisse de cinq euros par mois des aides au logement. Une baisse temporaire d'une durée de deux mois avait déclaré lundi sur le plateau de LCI la députée LREM Claire O'Petit, cible de nombreuses critiques après avoir demandé aux étudiants "d'arrêter de pleurer" pour cinq euros.



Cette baisse des APL avait été annoncée en premier par Matignon et par l’entourage d’Edouard Philippe.



Ce dernier s'est également vu reprocher son absence lors de cette réunion de recadrage du 26 juillet. Agacé, Emmanuel Macron aurait déclaré à son encontre que "cette réunion ne peut pas avoir lieu sans le Premier ministre. Il faut le mettre dans la boucle", ajoute le Canard enchaîné. Emmanuel Macron n'a pas caché sa colère à propos de la baisse des APL. Selon Le Canard enchaîné de ce jour, le chef de l'État a déclaré devant les dirigeants de la majorité réunis le 26 juillet dernier que le coup de rabot sur les aides au logement "était une connerie sans nom".



