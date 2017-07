Baisse de l'APL : Thien Ah Koon demande la prise en compte de "la situation particulière" de La Réunion

Le Gouvernement a annoncé un coup de rabot dans le budget de l’aide au logement. La réduction de 60 euros annuels qui affectera les allocations logement réduit le pouvoir d’achat des familles et l’accès au logement de nos étudiants.



La diminution du montant de ces prestations sociales aura un impact important dans notre île, où 85.000 Réunionnais sont en situation de mal-logement, et où près de 25.000 demandes de logement sociaux demeurent en attente. Rappelons par ailleurs que l’APL n’est pas versée aux Réunionnais. France Réunion Avenir a toujours revendiqué sa pleine application dans notre île, au nom de l’Egalité sociale.



S’agissant plus particulièrement des étudiants, ceux-ci doivent déjà faire face à la rareté du logement étudiant et à une trop faible répartition de l’offre d’enseignement sur le territoire, qui oblige de nombreux étudiants du Sud à étudier à Saint-Denis. La diminution du montant de leur aide au logement s’avère particulièrement injuste.



France Réunion Avenir apporte tout son soutien aux étudiants, et exhorte le Gouvernement à prendre en compte la situation particulière de notre île caractérisée notamment par l’ampleur des retards à rattraper et par la gravité de la situation sociale.





André Thien Ah-Koon

Président du FRA