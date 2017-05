Bagarre générale à l'arrêt de bus de Boucan Canot

Les vacances scolaires sont une période difficile pour les agents et usagers des transports en commun sur la côte Ouest. En effet, de nombreux jeunes des villes alentours viennent profiter de la plage. Après une journée au soleil, les débordements sont fréquents à l'heure de reprendre le bus.



Un porte-parole de la SEMTO explique : "Nous sommes confrontés à des bandes de jeunes sous l'emprise de l'alcool et d'autres substances, incontrôlables. Hier a été le point culminant de cette violence, des scènes extrêmes ont eu lieu."



Ce mardi 16 mai, vers 16h, une bagarre générale éclate à l'arrêt de bus de Boucan Canot, impliquant des jeunes de St-Paul et du Port, et des parents de Saint-Louis. Tout aurait débuté par le vol de 3 portables appartenant à des jeunes de Saint-Louis venus avec leurs parents passer la journée à la plage.



Le ton monte et surgissent bientôt des battes de base-ball et des barres de fer. Sur place, 2 policiers municipaux, 2 contrôleurs et un médiateur de la SEMTO, ainsi que 3 contrôleurs de Car Jaune sont présents, mais la violence est telle qu'ils sont vite débordés. Un jeune est à terre, en sang.



5 jeunes interpellés



Le contrôleur du bus, dont la porte a été forcée à coups de barre de fer, appelle la gendarmerie de St-Gilles, qui arrive vers 16h30. 5 jeunes ont été interpellés et conduits à la brigade de St-Gilles.



Par la suite, des jeunes montent dans les bus pour rentrer chez eux. La gendarmerie de St-Paul est alertée afin d'anticiper d'éventuels débordements en gare routière de St-Paul. Les gendarmes ont procédé à des contrôles d'identité à la descente de bus à St-Paul, non sans heurts. Il a donc été décidé que le bus de 18h30 en partance vers le Port serait suivi par un véhicule des forces de l'ordre, jusqu'à son arrivée, à 19h30.



La SEMTO va déposer plainte contre X, le bus vandalisé est pour l'heure hors service. "Ces actes inacceptables ne peuvent rester sans suite", déclare le représentant de la SEMTO. Une réunion d'urgence va être demandée par la SEMTO à la sous-préfecture de St-Paul, afin de solutionner le problème des phénomènes de bandes à Boucan-Canot.