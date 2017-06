Bad Buzz de l'Aquabulle: Le centre aquatique présente ses excuses

Parmi elles, celle du président de Région, Didier Robert, et de l'IRT qui ne comptent pas en rester là et ont décidé de saisir le juge des référés.Par ce slogan: "C'est pas la Réunion, mais on n'a pas de requins", l’Aquabulle s’est attiré les foudres des internautes. Une polémique qui a obligé le centre aquatique à s’excuser sur sa page Facebook.Le centre aquatique annonce également avoir retiré la campagne de publicité "sur les supports sur lesquels il est encore possible de le faire" avant de d’assurer"réfléchir assidûment à la manière de nous amender".