Bac : Taux de réussite stable à 74,8 % au premier groupe

Cette année, 11 356 candidats se sont présentés aux épreuves du baccalauréat et 8 489 d’entre eux ont été admis dès le premier groupe d’épreuves. Le taux de réussite dans l’académie s’élève à 74,8 %, identique à celui de l’année dernière.



Le recteur de l’académie, Vêlayoudom Marimoutou, félicite les heureux lauréats et adresse ses encouragements aux 1 857 candidats qui passeront les épreuves du second groupe les 7 et 8 juillet prochains.



Les taux de réussite – encore provisoires en attendant les résultats des épreuves du second groupe – sont contrastés suivant les séries : en progression pour le bac professionnel (+ 2,4 points), en baisse pour le bac technologique (- 2,4 points) et le bac général (- 0,6 point). Pour la deuxième année consécutive, le taux de réussite en bac général est supérieur à 80 % dès le 1er groupe.



Les lauréats en quelques chiffres :

8 489 candidats sont reçus au premier groupe d’épreuves.



L’académie compte 133 lauréats de plus qu’en 2016.



5 008 lauréats obtiennent une mention (soit 271 de plus qu’en 2016) :

- 911 mentions Très Bien, avec une moyenne égale ou supérieure à 16 (811 en bac général, 54 en bac technologique et 46 en bac professionnel).

- 1 399 mentions Bien, avec une moyenne égale ou supérieure à 14 et inférieure à 16 (850 en bac général, 258 en bac technologique, 291 en bac professionnel).

- 2 698 mentions Assez Bien, avec une moyenne égale ou supérieure à 12 et inférieure à 14 (1 159 en bac général, 690 en bac technologique, 849 en bac professionnel).



Les meilleures moyennes :

- Bac général : 21,28 pour une élève dans la série S au lycée Évariste de Parny (Saint-Paul).

- Bac technologique : 19,04 pour un élève dans la série STI2D au lycée Paul Moreau (Bras Panon).

- Bac professionnel : 17,75 pour une élève dans la série Commerce au lycée des Avirons. Les oraux du 2nd groupe Les candidats admis aux oraux de rattrapage doivent choisir leurs matières aujourd’hui avant 17h. Les épreuves se dérouleront les 7 et 8 juillet.



Le candidat se présente à deux épreuves orales dans deux matières qu’il choisit parmi celles qui ont fait l’objet d’une épreuve écrite, anticipée ou non. Pour chacune des épreuves, seule la meilleure note obtenue par le candidat au premier ou au deuxième groupe est prise en compte par le jury. Le candidat est reçu s’il obtient une moyenne de 10/20 ou plus à l’ensemble des épreuves du second groupe. Les résultats du 2nd groupe seront affichés le samedi 8 juillet à 15h