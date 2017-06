Bac : Corrigé de l'épreuve de philo avec le professeur Florian Becq

Tout ce que j'ai le droit de faire est-il juste ? La raison peut-elle rendre raison de tout ? Pour trouver le bonheur, faut-il le rechercher ? Autant de questions qui étaient posées ce jeudi aux élèves de terminale des filières générale et technologique, pour la première épreuve du baccalauréat 2017.



De 10 heures à 14 heures, les élèves ont donc planché sur l'un des trois sujets proposés par série (deux dissertations et un commentaire de texte).



"Cette année, ce que je trouve intéressant, c'est que les sujets, dans leur globalité, étaient assez classiques, mais on les a distribués de façon originale" , réagit Florian Becq, professeur de philosophie au lycée Saint-Paul IV. "Par exemple, le sujet d'esthétique, on l'a donné en ES alors que d'habitude, c'est plutôt pour les L. Pareil, les littéraires ont eu un sujet épistémologique, alors que d'habitude c'est plus pour les scientifiques".



Debrief des dissertations proposées en S, ES, L et en filière technologique dans la vidéo :