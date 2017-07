Bac 2017: Taux de réussite record à La Réunion

11.585 candidats se sont présentés cette année au baccalauréat, dans les séries relevant de l’éducation nationale et de l’agriculture et 10082 d’entre eux ont été reçus. L’académie compte 219 diplômés de plus qu’en 2016, une hausse qui provient des trois séries générales (+ 61 diplômés), technologiques (+ 67) et professionnelles (+ 91).



Le taux de réussite global atteint un niveau historique de 87 %. Il est en augmentation d’un demi point par rapport à la session de juin 2016. Le léger recul du baccalauréat général (- 0,4 point) et celui plus marqué du baccalauréat technologique (- 1,1 point) sont largement compensés par la hausse du baccalauréat professionnel (+ 2,8 points).



Pour la première fois, l’écart avec la métropole - qui enregistre un taux de 87,9 %, en baisse de 0,6 point par rapport à la session 2016 - est inférieur à 1 point ( - 0,9 point), confirmant ainsi les progrès du système éducatif de La Réunion.



Grâce à la politique éducative menée pour corriger l’impact des inégalités sociales et économiques sur le parcours scolaire, l’élévation du niveau de formation des élèves de l’académie de La Réunion bénéficie aux élèves des quartiers connaissant le plus de difficultés. C’est ainsi que dans l’académie, 24 % des 50 meilleurs bacheliers des séries générales, 36 % des 50 meilleurs bacheliers des séries technologiques et 20 % des 50 meilleurs bacheliers des séries professionnels sont issus d’un collège de l’éducation prioritaire.



Le taux d’admis pour le baccalauréat général est de 92,8 %. Les résultats sont en légère hausse pour la série Scientifique (+ 0,4 point) et la série Littéraire (+ 0,1 point), mais enregistrent une baisse de 2,3 points pour la série Économique et sociale.



Cette année encore, le taux de réussite de l’académie est supérieur à celui de la métropole, qui recule à 90,7 % (91,4 % en 2016 et 91,5 % en 2015).



Le taux d’admis pour le baccalauréat technologique est de 86,2 %, en recul de 1,1 point par rapport à 2016, poursuivant une baisse amorcée en 2014 (87,3 % en 2016, 87,6 % en 2015, 88 % en 2014). Les résultats en hausse de 11 points pour la série agricole Sciences et technologie de l’agronomie et du vivant (STAV), de 0,5 point pour les séries Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable (STI2D) et Hôtellerie, ainsi que le maintien de la série Sciences et technologies du design et arts appliqués (STD2A) ne suffisent pas à compenser la baisse de la série Sciences et technologies de laboratoire (- 9,7 points), de la série Sciences et technologies du management et de la gestion (STMG) qui regroupe plus de la moitié des candidats au bac technologique (- 1,4 point), ainsi que celle de la série Sciences et technologies de la santé et du social (ST2S) (- 0,3 point).



Pour le baccalauréat technologique, l’écart se creuse cette année encore avec la métropole, qui voit son taux se stabiliser à la baisse (90,5 % contre 90,7 % en 2016 et 90,6 % en 2015).



Le taux d’admis pour le baccalauréat professionnel est de 79,7 %, soit 2,8 points de plus qu’en 2016. L’amélioration des résultats concerne particulièrement les spécialités du secteur des services (+ 6,6 point), le secteur de la production étant en recul (- 1,1 point). Les résultats du baccalauréat professionnel agricole sont en baisse de 4,5 points par rapport à la session 2016.



Grâce à ces résultats en progression, l’écart se réduit avec la métropole, qui voit le taux de réussite du baccalauréat professionnel se stabiliser à la baisse à 81,5 % (contre 82,2 % en 2016 et 80,3 % en 2015).



La session de rattrapage



Les candidats qui, en cas d’absence justifiée, n’ont pas pu participer à tout ou partie des épreuves organisées à la session de juin pourront se présenter à la session de rattrapage aux épreuves qu’ils ont manquées. Elle aura lieu au mois de septembre, pour le baccalauréat général et technologique. Les épreuves écrites se dérouleront du 11 au 18 septembre 2017, dans un seul centre d’examen. Les épreuves orales, puis celles du second groupe si nécessaire, se dérouleront la semaine suivante.