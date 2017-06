Bac 2017 : Les sujets de philosophie dévoilés

Les élèves de terminale ont débuté les épreuves écrites ce jeudi. Pour les filières générale et technologique, c'est la philosophie qui ouvrait le bal. Voici les sujets, au choix, sur lesquels planchent les élèves :



Série S : "Défendre ses droits, est-ce défendre ses intérêts ?", "Peut-on se libérer de sa culture ?" et un extrait de "Dits et écrits" de Michel Foucault.



Série L : "Suffit-il d'observer pour connaître ?", ou "Tout ce que j'ai le droit de faire est-il juste ?", à moins d'opter pour le commentaire de texte avec un extrait de "Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes" de Rousseau.



Série ES : "La raison peut-être rendre raison de tout ?", "Une oeuvre d'art est-elle nécessairement belle ?" et le commentaire de texte sur un extrait de "Liberté et loi" de Thomas Hobbes.



Filière technologique : Suite à des soupçons de fuite, les candidats du bac technologique se sont vus distribuer "des sujets de secours". L'épreuve a démarré avec une heure de retard. Voici les sujets : "Y a-t-il un mauvais usage de la raison ?", "Pour trouver le bonheur, faut-il le rechercher ?" ou commentaire de texte d'après un extrait de "Education et Sociologie d'Emile Durkheim"