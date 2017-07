Bac 2017: Cris de joie et larmes au lycée Roland Garros du Tampon

Ce sont chaque année les mêmes scènes de joie, ou de tristesse devant les lycées de l'île au début du mois de juillet. Zinfos974 a décidé de planter sa caméra devant le lycée Roland Garros ce mercredi matin au Tampon.



Les panneaux de résultats affichés dès 8H ont révélé les noms des candidats qui peuvent espérer fêter l'obtention de leur baccalauréat dès ce soir. Pour d'autres, un silence signifie la plupart du temps que les révisions devront reprendre dès cet après-midi pour ceux qui ont quand même la chance d'être repêchés dans le second groupe.



Reste les candidats recalés pour la session 2017 et pour qui la seule optique est de retenter leur chance l'an prochain, ou d'envisager une poursuite d'études sans le fameux sésame, voire d'entrer dans la vie active rapidement. Réactions et émotion dans cette longue séquence en Live filmée il y a quelques minutes au Tampon.



Félicitations aux bacheliers 2017 !