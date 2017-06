Mail A la Une . Bac 2017: 11 608 candidats réunionnais mis à l'épreuve !





11 608 candidats sont inscrits à cette session. Le coup d’envoi des épreuves écrites sera donné le 15 juin au matin avec l’épreuve de philosophie pour le bac général et technologique et l’épreuve de français/histoire-géo pour le bac professionnel.



Pour cette session 2017, le candidat le plus jeune est âgé de 16 ans et inscrit en série S dans un lycée de Saint-Leu. Le plus âgé, 51 ans, est inscrit pour un bac professionnel en série gestion administration à Saint-Paul.



"Le niveau de formation à La Réunion de plus en plus élevé"



En chiffres, l’organisation des épreuves mobilise près de 300 personnes, 3 000 pour la correction indemnisée à 5 euros la copie et 9,60 euros par heure pour les interrogations orales.

En 2016, ils étaient 9 906 candidats à obtenir leur diplôme. Le taux de réussite général a progressé d’un point pour atteindre 86,5% .



"Dans l’académie, les résultats des élèves continuent de s’améliorer et l’écart avec le taux national se réduit". De 2,4 points en 2015, l’écart est passé à 2,1 points en 2016, alors qu’il était de 6,4 points en 2000 et de 12,9 points en 1990. "Cette amélioration globale des résultats confirme l’élévation du niveau de formation à La Réunion".



Par rapport à la session 2016, le nombre de candidats progresse dans toutes les séries générales : scientifique (+52%), économique et sociale (+29%) et littéraire (+25%).



Pour le baccalauréat professionnel, le nombre de candidats inscrits connaît en revanche une nouvelle baisse cette année (- 75%).



7 cas de fraude en 2016



Les épreuves commencent une heure après la métropole dans les centres d’examen de l’île. Dans toutes les disciplines, les candidats réunionnais bénéficient des mêmes sujets d’épreuves que les académies de métropole. Munis de leur convocation et d’une pièce d’identité, les candidats devront arriver au moins 30 minutes avant le début des épreuves.



Pour lutter contre la fraude, une commission de discipline spécifique vieille au grain depuis quelques années déjà. En 2016, elle a relevé 7 cas de fraude, 5 conseils de discipline, pris 5 sanctions (1 blâme, 1 interdiction pour une durée d’un an de subir tout examen conduisant à l’obtention du baccalauréat, 3 interdictions pour une durée de deux ans avec sursis de subir tout examen conduisant à l’obtention du baccalauréat).



