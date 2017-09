Economie

BTP : La CCIR, la CAPEB et la CMAR sollicitent "l'autorité" d'Emmanuel Macron

Dans un courrier conjointement signé, la Chambre de commerce et d'industrie (CCIR), la CAPEB (Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment) et la Chambre de métiers et de l'artisanat de La Réunion, demandent à Emmanuel Macron de défendre le secteur du bâtiment réunionnais, dans la perspective des prochaines Assises de l'Outre-mer.

