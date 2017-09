BTP : Fin de la manifestation, la préfecture appelle à la discussion

[EN DIRECT]

Salariés, patronat et syndicats regroupés en interprofession ont été reçus ce mardi matin à la préfecture après avoir manifesté le long de la rue de Paris depuis le Jardin de l'État. Près de 2000 personnes ont répondu présent pour dénoncer "l'agonie" du secteur.Les différents acteurs ont pu débattre sur la situation actuelle du BTP à La Réunion avec le directeur de cabinet du préfet et le SGAR (Secrétariat général pour les affaires régionales), le préfet étant absent lors de cette réunion. Des élus étaient par ailleurs présents.Une motion a été déposée. La préfecture a proposé de réunir tous les acteurs autour d'une table, à l'image de ce qui avait déjà été proposé un peu plus tôt par la Région Réunion Objectif : dresser un état des lieux de la situation et émettre des pistes de réflexion quant à la commande publique. État ? Collectivités ? Municipalités ? Difficile en l'état actuel des choses de déterminer à quel niveau la filière - déjà mal en point - a été fragilisée.À la sortie de leur entrevue, les acteurs de la filière indiquent ne pas envisager pour le moment de bloquer l'économie de l'île. Ils comptent sur ces réunions, prévues en octobre et espèrent plus d'activité dans le BTP d'ici début 2018. La manifestation a pris fin peu après 13 heures.