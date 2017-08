BEL AIR : Le Maire rencontre les jeunes

Dans le cadre de la politique communale de proximité et de concertation avec les habitants des quartiers, le Maire de Saint-Paul a rencontré des jeunes de Bel Air ce mercredi 30 août, à la Mairie annexe de Bois-de-Nèfles.



Issus essentiellement de l’association Bel Air Saint-Paul les Hauts, ces derniers ont fait part de leurs souhaits et exposé des projets. Implantation d’un terrain de football, instauration d’un véritable local d’animations, création d’une école de football et d’un club d’athlétisme, implication des artisans locaux dans les actions et les travaux pilotés par la Ville… plusieurs suggestions ont été émises.



"C’est à vous, habitants de nous dire ce que vous souhaitez faire et comment vous souhaitez faire", expose Joseph Sinimalé. "Selon les possibilités financières, la Ville vous accompagne".