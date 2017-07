BD et cosplay pour une journée de prévention sur le syndrome d'alcoolisation fœtale

Ce dimanche s'est déroulé un événement BD dans les jardins de l'ancienne bibliothèque municipale de la Rivière Saint-Louis. Une manifestation organisée par l’association SAF Océan Indien en partenariat avec la mairie, destinée à faire de la prévention sur le syndrome de l'alcoolisation fœtale. La consommation d’alcool pendant la grossesse est en effet reconnue comme responsable d’anomalies malformatives et neurologiques très graves (et ce dès le début de la grossesse).



Séances de dédicaces, expositions, atelier dessin, troc et vente de BD étaient au programme de cette journée. L'association Fan du Japon était quant à elle chargée de l'animation et a offert au public des démonstrations de combats et des photos aux côtés des cosplayers.​ La démonstration d'un combat avec bsj mu shin do aiki dojo a aussi fait partie du spectacle, avec la Ligue Pokémon.



"Ce fut une journée agréable. Même si nous espérions un public pour nombreux, les retours que nous avons eu pour cette première édition sont plutôt positifs", analyse celle qui se fait appeler Kuudi, la présidente de l'association Fan du Japon. La passionnée de culture japonaise confie tout de même que le nombre de chapiteaux était assez restreint et qu'elle aurait souhaité "plus d'investissement" de la part de la mairie.