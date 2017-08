Axel Kichenin selon Maurice Gironcel: "Grand défenseur de notre "réunionnaiseté""

"C’est avec une vive émotion et une grande tristesse que j’ai appris le décès de Monsieur Axel Kichenin, vendredi dernier. Homme de conviction, j’ai eu plaisir à mener des combats à ses côtés. D’ailleurs, j’ai été à ses côtés lors de son combat pour accéder à la mairie de Sainte-Marie en 1983. Nous avons également mené des combats, aussi bien au niveau régional que départemental.



Homme de principes et de valeurs, il a été l’un des premiers à vouloir donner à la communauté tamoule toute la place qui lui revient sur l’île. Il a participé à la mise en avant de la cause réunionnaise ; il a été l’un des instigateurs d’un véritable projet pour la Réunion. Il a voulu pour la Réunion qu’elle joue un véritable rôle dans le développement de l’Océan Indien.



Nous perdons à nouveau un grand homme réunionnais et un grand défenseur de notre "réunionnaiseté" et du peuple réunionnais."