Axel Kichenin, ancien maire de Sainte-Marie, est décédé

Maire de Sainte-Maire entre 1983 et 1990, Axel Kichenin est décédé ce vendredi à l'âge de 67 ans.



Médecin de profession, Axel Kichenin était très impliqué dans la vie culturelle tamoule de l'île. Il était le cofondateur du Club Tamoul de la Réunion (C.T.R) et de la Fédération des Associations et Groupements Religieux Hindous et Culturels Tamouls de la Réunion (F.A.G.R.H.C.T.R).



Maire de Sainte-Marie entre 1983 et 1990, il avait également été conseiller général de 1985 à 1992 et vice-président du conseil départemental entre 1998 et 2004.