Avis aux "poikés" : Le parcours du 48e Tour Auto dévoilé

Le parcours du 48e Tour Auto Opel a été officialisé ce lundi au siège de la Sogecore. Épreuve emblématique du sport auto dans l’île, ce Tour, qui comptera pour le championnat de France des rallyes de 2ème division, aura lieu du 28 au 30 juillet prochain.



Le parcours de cette édition 2017, d’un budget de 180.000 euros et qui compte une dizaine de kilomètres de moins par rapport à l’an dernier, s’articulera autour de trois grandes étapes.



La première débutera le vendredi de la Jamaïque direction l’ouest, avec deux épreuves spéciales à Bellemène et Vue Belle. Le samedi, ce sont les routes sinueuses du Grand Est qui seront mises à l’honneur avec notamment la mythique épreuve des Radiers. Les spéciales de Montée Panon, Trois-Bassins et Camélias seront au programme du dimanche, pour une fin d’épreuve sur le circuit de la Jamaïque aux alentours de 15h.