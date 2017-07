Avec Kevin Minatchy, la cuisine péi représentée aux Toques d'Or

Kevin Minatchy est arrivé finaliste au concours de cuisine des Toques d’Or qui se déroulera en septembre prochain.



Il a commencé son parcours dans le lycée Hôtelier "La Renaissance" pendant trois ans, puis est parti en métropole un an pour continuer son apprentissage dans le but de passer un brevet professionnel et s’inscrire dans une formation en CAP pâtisserie.



C’est en métropole qu’il a rencontré "ses mentors" Bernard Leprince et Eric Fréchon, les deux meilleurs ouvriers de France. Grâce à ses formations, il a pu se perfectionner dans les plus grands établissements de France comme l’hôtel "Le Bristol" à Paris en tant que commis. Il a ensuite gravi les échelons pour finir Chef de partie.



"Amener les saveurs créoles dans la gastronomie française"



Il est ensuite revenu à la Réunion pour l’ouverture de l’Hôtel trois étoiles Dina Morgabine à la Saline les bains en tant que sous-chef, supervisé par sa femme. C’est alors qu’il s’inscrit au concours de l’académie internationale de cuisine où il a été accepté en tant que finaliste.



Il a découvert sa passion depuis son enfance. Il a tiré sa motivation des livres et des films sur le même thème, celui de la cuisine. Le Réunionnais de 25 ans souhaite plus que tout amener les saveurs de la cuisine créole dans la gastronomie française.



Le fait de participer à ces concours est pour lui un grand honneur de représenter l’île de la Réunion. Il souhaite passer le message à tous les Réunionnais en espérant que plus de personnes s’inscrivent à des concours qui les passionnent car selon lui "lorsque l’on aime ce que l’on fait, notre travail est plus qu’un outil, c’est une passion".