Courrier des lecteurs Aux parents d’élèves de l’Immaculée et de Levav’

Je pense que vous ignorez que le plus bel instrument de musique à La Réunion se trouve au sein de votre établissement ou à proximité immédiate : dans la chapelle de l’Immaculée.



Malgré les affichettes que j’ai fait apposer au sein de ces établissements, malgré les annonces presse et radio, zéro élève de Levav’ et un seul élève de l’Immaculée (l’honneur est sauf !) au dernier concert où était intervenu un concertiste international.



Ce dimanche 26 novembre à 15 h 30, partage autour de l’orgue avec violon et flûte traversière.



Ce sont des musiciens professionnels locaux qui assureront le spectacle autour de musiques essentiellement baroques, mais pas seulement.



Les billets sont aussi en vente en ligne sur monticket.re



Les élèves de l’Imma et de Levav’ sont-ils absolument étanches aux plus belles musiques du monde ?



La question mérite d’être posée et je la pose. Armand Gunet Lu 303 fois





