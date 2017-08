Australie : une baleine à bosse projette un bateau de 9m dans les airs

Des baleines à bosse, il y en a plein actuellement au large des cotes de la Réunion. Et on voit régulièrement des bateaux s'approcher, sans respecter les distances de sécurité imposées par la charte. Le risque pourtant n'est pas nul. Pour preuves l'incident survenu samedi dans l’archipel des Whitsundays, situé au large de l’Etat du Queensland (Australie).



Un bateau de pêche au gros de neuf mètres de long retournait au port avec huit passagers à son bord, lorsqu’une baleine à bosse l’a frappé par en dessous, le soulevant dans les airs.



Un homme a perdu connaissance et trois autres ont subi des fractures au visage ou aux côtes lors de la collision.



"En une fraction de seconde nous avons tous heurté le sol, le bateau a décollé et plus personne ne tenait sur ses pieds", a déclaré le capitaine après l’accident. "Personne ne comprenait ce qu'il se passait".



Un Sud-Africain de 71 ans a perdu connaissance, et a été soigné par l’équipage. Quatre autres occupants du bateau ont été conduits à l’hôpital : le capitaine pour une blessure à la tête qui a nécessité huit points de suture, et trois touristes pour des fractures au nez, aux côtes et au visage.