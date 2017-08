Mail A la Une ... Australie : L'étrange attaque dont a été victime un adolescent Un adolescent australien est sorti d'un bain nocturne avec les pieds ensanglantés. Les médecins n'expliquent pas ses blessures.





"L’eau froide a engourdi mes jambes. J’ai senti ce que je croyais être des picotements, mais ce n’était peut-être pas juste des picotements. On aurait dit des centaines de petits trous d’aiguilles, ou de morsures de la taille d’une tête d’épingle, partout sur mes chevilles et le dessus de mon pied", a raconté lundi l'adolescent à la radio australienne.



Même après une douche, le sang s'écoulait abondamment du bas de ses jambes. Ses parents ont pensé qu'il s'agissait de morsures de poux de mer, petits crustacés dont son père est allé jusqu'à prélever des échantillons, postant une vidéo des bestioles dévorant des morceaux de viande.



Jeff Weir, du Dolphin Research Institute, explique que les blessures de Sam sont certainement le fait d'amphipodes opportunistes, de petits crustacés marins qui normalement s'accrochent à de la matière en décomposition pour aider à la désagréger. "Ils ne sont pas là pour nous manger, mais il peut arriver qu'ils essaient de se servir un peu, comme les moustiques, les sangsues ou d'autres espèces présentes dans la nature", dit le scientifique.



