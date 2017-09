Australie: Il perd son doigt de pied... mangé par son Chihuahua

Sabel le Chihuahua a des goûts particuliers… Il semble apprécier les doigts de pied et particulièrement ceux de son maître, le beau-père de la star de football australien (AFL), Campbell Brown.



Pendant que Tom dormait, son petit chien, aux airs innocents, lui a mangé le gros doigt de pied gauche. Grignoté jusqu’à l’os… Tom souffre en effet de diabète et ne sent plus ses pieds.



Mais Sabel n’en est pas à son premier crime. Il y a deux ans, il s’en était pris au doigt de pied droit… Direction l’hôpital à nouveau pour se faire amputer le doigt de pied gauche, cette fois-ci.



Son beau-fils a publié ce dernier incident sur Twitter, affirmant que "l’histoire était trop drôle pour ne pas la partager".



D’autres incidents identiques se seraient déjà produits dans le monde. Selon les vétérinaires, les chiens sentent la maladie chez leur maître et tentent de le sauver en enlevant la partie du corps affectée.



Tom, furieux, a proposé de faire euthanasier le chien. Sa femme lui a dit qu’elle feraient "euthanasier (son mari) bien avant le chien". Si Sabel reste donc en vie, il ira peut-être dans une ferme ou une bonne famille, loin des autres doigts de pied de son maître.