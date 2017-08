Australie : 200 requins débarquent au milieu des surfeurs (Vidéo)

Un photographe australien a eu le bon réflexe quand il a constaté la présence de plusieurs requins à proximité d'une plage du nord-ouest du pays sur laquelle il se trouvait.



Il a commencé par faire quelques photos des squales en train de se nourrir en attaquant un immense banc de petits poissons, puis a fait décoller son drone afin d'avoir des images aériennes.



C'est là qu'il a découvert qu'au lieu de quelques requins comme il le pensait, c'était en fait près de 200 squales qui étaient en train de se repaitre de petits poissons, à quelques mètres de plongeurs et de surfeurs.



La non-agressivité des squales à leur encontre s'explique par le fait qu'ils avaient de quoi se nourrir avec leur met préféré mais aussi et surtout par le fait qu'il s'agissait de requins cuivre, connus pour chasser en groupe lors du passage de petits poissons et généralement pas dangereux pour l'homme même si des incidents impliquant des pêcheurs ou des baigneurs ont déjà été recensés.