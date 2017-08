Audition d’orgue à tuyaux (gratis !)

Si vous aimez la belle musique en général et l’orgue à tuyaux, en particulier, vous êtes conviés à l’audition d’orgue de ce mardi de l’Assomption à 15 h 30 à la chapelle de l’Immaculée-Conception, à Saint-Denis (angle des rues de Paris et Sainte-Anne).



C’est Antonio CRESCENCE, ancien élève de Me Francis Chapelet au conservatoire de Bordeaux, qui tiendra les claviers.



L’instrument est un orgue Walcker de 7 jeux, de style baroque allemand, idéal pour interpréter des œuvres de Bach, Pachelbel, Mozart, Vivaldi etc.



Association "Montres & Chamades"