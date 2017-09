Aucun feu d'artifice au monde ne pourra remplacer ce que j'ai vu...

... Ce 14 septembre 2017 à 18 h 27 dans le ciel de Salazie. A cette heure-là, je devais être soit dans la cuisine ou devant la télé, mais j'ai choisi d'arroser mon jardin en cette période sèche sur l'île de la Réunion. J'étais positionné face nord, quand est arrivée dans le ciel sur ma gauche une grosse boule de de couleur multicolore (comparable aux couleurs de l'arc en ciel), avec une grande traînée de couleur jaune, blanche et quelques crépitements à l'arrière (étincelles). La boule impressionnante était de couleurs mauves, bleue. À cette heure-là, nous sommes en soleil couchant avec un ciel de couleur jaunâtre, gris, il faisait encore assez clair et il y avait aucun nuage dans le ciel. Pour moi ça a duré une éternité, mais en réalité son passage à dû se faire en moins de huit secondes. Lors de son passage avec une trajectoire rectiligne, ouest / Est, j'étais littéralement scotché, impressionné, impossible de bouger, j'avais juste à contempler. Malgré tout étant cartésien, j'ai de suite, pensé à une météorite, car je n'avais jamais rien vu d'aussi comparable. J'ai pu donc analysé ce qui se passer. En effet avec la perspective des montagnes, j'ai pu évaluer sa hauteur (d’ailleurs j'avais peur qu'il s'écrase). De plus, dans la zone, il y a souvent des avions de lignes qui passent en vol de croisière à plus de 10 milles mètres ainsi que des hélicoptères qui eux passent au ras des montagnes. J'ai déjà vu aussi des avions de chasse franchir le mur du son ou on entend un double bang, 3 secondes après son passage. De plus, par ciel dégagé j'ai à de nombreuse fois vue, des étoiles filantes (incomparable à une météorite de ce type). Donc mes sens étaient en éveil, pour pouvoir partager ce que j'observais. Je pense qu'il est passé à moins de 2000 m de hauteur, par la suite, j'ai appelé ma femme et mes enfants qui étaient dans la maison pour venir voir, dans le ciel, il restait une traînée de fumée blanche juste au-dessus des montagnes et dans l'air il y avait une odeur de soufre. J'ai essayé d'expliquer à ma famille avec mes mots et bien entendu avec enthousiasme ce qui s'était passé...



Quand 3 à 4 minutes plus tard j'entends un gros boom avec un mini tremblement de terre, c'est là que mon attitude a changé (je suis redescendu de mon nuage, vite fait). J'ai de suite appelé un ami qui est journaliste sur une radio locale et là j'ai compris que je n'étais pas le seul à avoir vu le phénomène (ouf !!!), en effet un Monsieur a vu l'objet qui passait au-dessus de Marla, une autre dame elle a vu son passage au-dessus de Sainte-Rose vers la mer (d'ailleurs je pense que c'est là qu'il a terminé sa course forte heureusement, donc sa trajectoire et connue). En tous les cas, et égoïstement je suis heureux de n'avoir pas eu de caméra ou un téléphone portable à la main à ce moment là, car rien ne remplace la précision et l'optique l'œil humain comme le dirait le théologien britannique William Paley (théorie de la montre il a beaucoup influencé Charles Darwin). D'ailleurs pour renforcer mes propos j'ai vu quelques vidéos à la télé qui ne reflètent pas ce que quelques privilégiés de la Réunion ont pu observer, surtout lors de l'apogée du phénomène dans l'EST au-dessus de Mafate et Salazie, avec différentes lumières. J'ai un ami, Freddy, qui faisait son footing pour préparer le grand raid, un amoureux de la nature lui aussi, il m'a dit qu'il n'a rien vu d'aussi beau avec des couleurs pareilles. Un autre, ami Thomas, qui se situe encore plus en amont, a failli se briser la jambe, pour voir le phénomène dans une position plus adéquate.



Bref ! à travers mon récit, je souhaite que les scientifiques nous éclairent, sur ce phénomène rare, mais certainement riche en enseignement.



Certaines personnes m’ont dit qu’il fallait faire un vœu ou jouer à l’euros-millions (130 millions €), sincèrement, je ne l’ai pas fait car la chance était déjà passée, la Météorite ne s’est pas écrasée sur terre, Dieu merci.



Imaginez, nos ancêtres comment ils devaient percevoir, accueillir, ce genre de phénomènes, sans l’appui de la science qui néanmoins n’explique pas tout.



En revanche, sans mésestimer le rôle de l'observatoire du Maïdo, ni créer de polémique, je souhaiterais savoir, pourquoi ils ont déclaré dans un 1er temps que c'était un simple dégazage d'avion avant de revenir sur leurs déclaration, beaucoup plus tard. Je tiens à rappeler que la trajectoire du bolide est passé quasiment au dessus d'eux.

Merci de leur réponse.