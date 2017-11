Au moins 235 morts dans l'attaque islamiste d'une mosquée en Égypte

C'est l'une des attaques les plus meurtrières qu'ait connue l'Egypte. 235 personnes au moins sont mortes dans une mosquée au nord du Sinaï, massacrées par des hommes en armes. Le dernier bilan fait également état de 125 blessés. Les meurtriers ont surgi à l'heure de la Grande Prière, en ce vendredi 24 novembre, autour de la mosquée Al-Rawda dans le village de Bir el-Abed, à l’ouest d’El-Arich, la capitale de la province du Nord-Sinaï, région où les forces de sécurité combattent la branche égyptienne du groupe jihadiste Etat islamique.



D'après les premiers témoignages, les assassins ont tout d'abord déclenché une explosion, avant d'ouvrir le feu sur les fidèles, dont il est connu que nombreux sont des soufis, branche mystique de l'Islam, considérée comme hérétique par l'état islamique. Les adeptes du soufisme sont persécutés par l'EI, comme les chrétiens et les coptes. Les jihadistes ont décapité l’an dernier un chef soufi, l’accusant de pratiquer la magie, et kidnappé plusieurs soufis, libérés après s’être "repentis".



La présidence égyptienne a décrété trois jours de deuil national en hommage aux victimes de la mosquée Al-Rawda.